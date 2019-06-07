Градиленко отстранен от футбола на год 11 лет дисквалификации на пятерых.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по матчу ПФЛ между «Чайкой» и «Черноморцем». Игра признана договорной, передает ТАСС.

Было установлено, что перед встречей главный тренер «Черноморца» Хазрет Дышеков получил от гендиректора «Урожая» Дмитрия Градиленко 500 000 рублей за победу над «Чайкой».

В свою очередь игроки «Черноморца» Анатолий Пуляев, Станислав Резников и Иван Юдин получили от неустановленных лиц до двух миллионов рублей за проигрыш. В итоге «Черноморец» проиграл со счетом 1:3, а «Чайка» через неделю стала чемпионом зоны «Юг» ПФЛ.

Пуляев, Резников и Юдин получили трехлетние дисквалификации. Дышеков и Градиленко отстранены от футбола на год.