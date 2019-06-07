Азар официально перешел в «Реал»

Полузащитник «Челси» Эден Азар перешел в «Реал», сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Контракт подписан до 30 июня 2024 года.
Ранее Азар выступал за «Лилль» и «Челси». К 28 годам он завоевал восемь трофеев.
В минувшем сезоне на счету футболиста 21 мяч и 17 голевых передач в 52 матчах за лондонцев во всех турнирах.
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