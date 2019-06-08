Азар объяснил уход в «Реал» Азар поблагодарил Абрамовича.

Новичок «Реала» Эден Азар опубликовал открытое письмо болельщикам «Челси», за который бельгиец выступает с 2012 года.

«Теперь вы знаете, что я перехожу в «Реал». Не секрет, что я мечтал играть за этот клуб с детства. Теперь клубы достигли соглашения, надеюсь, вы понимаете, что я должен идти дальше. Уйти из «Челси» – самое сложное решение в моей карьере на сегодняшний день. Благодарю всех партнеров и работников клуба, а также господина Абрамовича, который дал шанс исполнить сразу две мечты – играть в «Челси» и в «Реале», – написал Азар.

Азар перешел «Челси» из «Лилля» в 2012 года. К 28 годам он завоевал восемь трофеев.

В минувшем сезоне на счету футболиста 21 мяч и 17 голевых передач в 52 матчах за лондонцев во всех турнирах.