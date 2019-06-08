Кейн все лето будет переживать поражение в финале Лиги чемпионов

Капитан сборной Англии и «Тоттенхэма» Гарри Кейн признал, что ему будет непросто забыть поражение от Голландии в полуфинале Лиги наций (1:3) и от «Ливерпуля» (0:2) в финале Лиге чемпионов.
– Это больно. Это очень больно. Это будет продолжаться все лето. Это нельзя просто выбросить из головы. Не только мне, но и остальным парням нужно освежить свой разум и тело, – приводит слова Кейна BBC.
Отметим, что до финала Лиги чемпионов Кейн не появлялся на поле больше двух месяцев.
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