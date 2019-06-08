Уругвай разгромил Панаму в товарищеском матче

Сборная Уругвая в товарищеском матче одержала победу над Панамой (3:0) на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео.
Голы на счету форвардов Макси Гомеса и Луиса Суареса, а также полузащитника Федерико Вальверде.
Отметим, что Суарес забил через шесть минут после выхода на замену. Этот матч стал первым для 32-летнего нападающего после травмы колена, из-за которой он не играл с 7 мая.
Уругвай завершил подготовку к Кубку Америки, на групповом этапе которого сыграет с Эквадором (17 июня), Японией (21 июня) и Чили (25 июня).
Товарищеский матч
Уругвай – Панама – 3:0 (1:0)
Голы: Макси Гомес, 19. Суарес, 69. Вальверде, 79.
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