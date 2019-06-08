Трансфер Азара стал рекордным в истории «Реала»

Переход полузащитника «Челси» Эдена Азара в «Реал» оценивается в 130 миллионов фунтов с учетом бонусов, сообщает The Telegraph.
Таким образом, трансфер 28-летнего бельгийца стал рекордным в истории «Реала». До этого лидерство удерживал полузащитник Гарет Бэйл, за которого в 2013 году «Тоттенхэм» получил 85,3 миллиона фунтов.
Кроме того, трансфер Азара обновил «английский рекорд». До этого самым дорогим переходом с участием клуба из Англии была продажа полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону» в январе 2018 года за 106,4 миллиона фунтов.
Напомним, Азар подписал пятилетний контракт с «Реалом». Его зарплата в Испании составит 400 тысяч фунтов в неделю.
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