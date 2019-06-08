СМИ: Сарри возглавит «Ювентус» на следующей неделе - Советский спорт
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08 июня 2019 10:38ФутболСпирин Дмитрий

СМИ: Сарри возглавит «Ювентус» на следующей неделе

По информации Sky Sports, «Челси» согласился отпустить главного тренера Маурицио Сарри в «Ювентус».

Итальянец возглавит туринский клуб на следующей неделе.

Будут ли лондонцы требовать неустойку за последний год контракта Сарри в размере 5 миллионов фунтов, пока не уточняется. Отмечается, что лондонский клуб не будет мешать его уходу.

По данным источника, «Челси» не планировал увольнять Сарри, но тренера захотел снова поработать в Италии.

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