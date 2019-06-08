СМИ: Сарри возглавит «Ювентус» на следующей неделе

Итальянец возглавит туринский клуб на следующей неделе.
Будут ли лондонцы требовать неустойку за последний год контракта Сарри в размере 5 миллионов фунтов, пока не уточняется. Отмечается, что лондонский клуб не будет мешать его уходу.
По данным источника, «Челси» не планировал увольнять Сарри, но тренера захотел снова поработать в Италии.
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