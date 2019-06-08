Фонсека расторг контракт с «Шахтером», чтобы возглавить «Рому» Португальский специалист Паулу Фонсека достиг соглашения с донецким «Шахтером» о расторжении действующего контракта.

«Я действительно счастлив. Ситуация сложилась к лучшему, и вскоре я смогу вылететь в Рим», - сказал Фонсека в интервью Corriere dello Sport.

Как сообщается, 46-летний специалист на следующей неделе подпишет с «Ромой» двухлетний контракт. Его годовая зарплата в Риме составит 2 миллиона евро.

Напомним, донецкий «Шахтер» под руководством Фонсеки трижды становился чемпионом Украины и трижды завоевывал Кубок страны. Президент клуба Ринат Ахметов согласился отпустить тренера в европейский клуб.