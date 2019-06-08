Фонсека расторг контракт с «Шахтером», чтобы возглавить «Рому» - Советский спорт
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08 июня 2019 11:19ФутболСпирин Дмитрий

Фонсека расторг контракт с «Шахтером», чтобы возглавить «Рому»

Португальский специалист Паулу Фонсека достиг соглашения с донецким «Шахтером» о расторжении действующего контракта.

«Я действительно счастлив. Ситуация сложилась к лучшему, и вскоре я смогу вылететь в Рим», - сказал Фонсека в интервью Corriere dello Sport.

Как сообщается, 46-летний специалист на следующей неделе подпишет с «Ромой» двухлетний контракт. Его годовая зарплата в Риме составит 2 миллиона евро.

Напомним, донецкий «Шахтер» под руководством Фонсеки трижды становился чемпионом Украины и трижды завоевывал Кубок страны. Президент клуба Ринат Ахметов согласился отпустить тренера в европейский клуб.

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