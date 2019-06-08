Тибо Курта – Азару: Добро пожаловать в лучший клуб мира

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поздравил своего соотечественника Эдена Азара с переходом в испанский клуб.
«Добро пожаловать в лучший клуб мира», – написал 27-летний Куртуа в твиттере, опубликовав свою фотографию с Азаром.
Напомним, в 2014-2018 годах Куртуа также выступал за «Челси» и перешел в «Реал» летом прошлого года за 31,5 миллиона фунтов.
Трансфер Азара оценивается в 130 миллионов фунтов, что сделало его рекордным в истории «Реала» и английского футбола.
Отметим, что в настоящее время Азар и Куртуа находятся в расположении сборной Бельгии, которая в субботу сыграет с Казахстаном в отборочном турнире Евро-2020.
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