Конте не рассчитывает на Икарди в «Интере» - Советский спорт
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08 июня 2019 12:09ФутболСпирин Дмитрий

Конте не рассчитывает на Икарди в «Интере»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди, скорее всего, покинет клуб в летнее трансферное окно.

По информации итальянских СМИ, на Икарди не рассчитывает новый главный тренер «Интера» Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что Икарди может перейти в «Рому», а в обратном направлении проследует боснийский форвард Эдин Джеко.

Мауро Икарди не пошел в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки-2019, который пройдет с 15 июня по 7 июля в Бразилии.

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