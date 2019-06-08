Конте не рассчитывает на Икарди в «Интере»

По информации итальянских СМИ, на Икарди не рассчитывает новый главный тренер «Интера» Антонио Конте.
Ранее сообщалось, что Икарди может перейти в «Рому», а в обратном направлении проследует боснийский форвард Эдин Джеко.
Мауро Икарди не пошел в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки-2019, который пройдет с 15 июня по 7 июля в Бразилии.
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