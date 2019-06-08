Кристиан Бентеке: Азар с детства мечтал о «Реале», его выбор был сделан давно Полузащитник сборной Бельгии официально стал игроком «Реала».

Форвард «Кристал Пэлас» и сборной Бельгии Кристиан Бентеке прокомментировал переход партнера по национальной команде Эдена Азара из «Челси» в «Реал».

«Мы знаем друг друга с детства, – приводит Goal.com слова 28-летнего нападающего. – Он всегда говорил, что мечтает играть в «Реале». Так что его выбор был сделан очень давно».

Напомним, накануне «Реал» объявил о переходе 28-летнего полузащитника. Сумма трансфера с учетом возможных бонусов составила 130 миллионов евро.

Напомним, Азар подписал пятилетний контракт с «Реалом». Его зарплата в Испании составит 400 тысяч фунтов в неделю.

Добавим, что в «Челси» бельгиец провел семь лет.