Тренер сборной Черногории отправлен в отставку за отказ руководить командой в игре с Косово Главный тренер сборной Черногории серб Любиша Тумбакович уволен после отказа исполнять свои обязанности в отборочном матче Евро-2020 с национальной командой Косово.

Такое решение было принято 8 июня исполкомом Футбольного союза Черногории.

Игра, которая прошла в пятницу в Подгорице, завершилась со счетом 1:1.

Тумбакович, а также двое игроков сербского происхождения, выступающие за белградскую «Црвену Звезду», Филип Стойкович и Мирко Иванич, отказались участвовать в матче с Косово по политическим мотивам.

Напомним, Сербия, Китай, Россия и еще ряд государств не признают суверенитет Косово.