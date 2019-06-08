Тренер сборной Черногории отправлен в отставку за отказ руководить командой в игре с Косово

Такое решение было принято 8 июня исполкомом Футбольного союза Черногории.
Игра, которая прошла в пятницу в Подгорице, завершилась со счетом 1:1.
Тумбакович, а также двое игроков сербского происхождения, выступающие за белградскую «Црвену Звезду», Филип Стойкович и Мирко Иванич, отказались участвовать в матче с Косово по политическим мотивам.
Напомним, Сербия, Китай, Россия и еще ряд государств не признают суверенитет Косово.
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