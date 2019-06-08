Тренер сборной Черногории отправлен в отставку за отказ руководить командой в игре с Косово - Советский спорт
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08 июня 2019 12:29ФутболСпирин Дмитрий

Тренер сборной Черногории отправлен в отставку за отказ руководить командой в игре с Косово

Главный тренер сборной Черногории серб Любиша Тумбакович уволен после отказа исполнять свои обязанности в отборочном матче Евро-2020 с национальной командой Косово.

Такое решение было принято 8 июня исполкомом Футбольного союза Черногории.

Игра, которая прошла в пятницу в Подгорице, завершилась со счетом 1:1.

Тумбакович, а также двое игроков сербского происхождения, выступающие за белградскую «Црвену Звезду», Филип Стойкович и Мирко Иванич, отказались участвовать в матче с Косово по политическим мотивам.

Напомним, Сербия, Китай, Россия и еще ряд государств не признают суверенитет Косово.

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