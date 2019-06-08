Она скажет «Да!». На матче сборной России и Кипра РФС устроит выездную регистрацию брака Российский футбольный союз при поддержке Правительства Нижегородской области запустил конкурс для молодых пар с самым романтичным предложением руки и сердца.

Победителей ждет выездная регистрация брака прямо на футбольном поле в перерыве отборочного матча Евро-2020, а также свадебное путешествие на Кипр.

Принять участие в конкурсе может любая пара, которая опубликует историю о том, как и при каких обстоятельствах было сделано предложение руки и сердца на официальной странице сборной России ВКонтакте по ссылке.

Подведение итогов и выбор победителя 10 июня в эфире нижегородского ТВ подведет один из футболистов сборной России.

Напомним, отборочный матч Чемпионата Европы-2020 между сборными командами России и Кипра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» 11 июня. Начало развлекательной программы перед стадионом – в 19:00, начало работы фан-зоны на Нижневолжской набережной - в 19:00, начало матча – в 21:45. Подробности на сайте.