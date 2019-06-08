Владелец «Саутгемптона»: Клуб для меня как ребенок, а не свинья, которую нужно откормить и продать

Владелец «Саутгемптона» Гао Чжишень рассказал о том, как относится к своему клубу.
«Я не отношусь к «Саутгемптону» как к свинье, которую необходимо откормить и продать, – приводит The Financial Times слова Чжишеня. – Отношусь к нему как к ребенку. Но мои дети должны знать, что они не могут зависеть от босса.
Я сказал «Саутгемптону»: «Теперь я твой отец». Но я поставлю тебя на правильный путь, после чего тебе придется кормить себя самому».
Отметим, что Гао Чжишень приобрел «Саутгемптон» два года назад. В завершившемся сезоне команда заняла 16-е место в премьер-лиге, опередив на пять очков вылетевший «Кардифф».
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