Владелец «Саутгемптона»: Клуб для меня как ребенок, а не свинья, которую нужно откормить и продать Китаец владеет «Саутгемптоном» два года.

Владелец «Саутгемптона» Гао Чжишень рассказал о том, как относится к своему клубу.

«Я не отношусь к «Саутгемптону» как к свинье, которую необходимо откормить и продать, – приводит The Financial Times слова Чжишеня. – Отношусь к нему как к ребенку. Но мои дети должны знать, что они не могут зависеть от босса.

Я сказал «Саутгемптону»: «Теперь я твой отец». Но я поставлю тебя на правильный путь, после чего тебе придется кормить себя самому».

Отметим, что Гао Чжишень приобрел «Саутгемптон» два года назад. В завершившемся сезоне команда заняла 16-е место в премьер-лиге, опередив на пять очков вылетевший «Кардифф».