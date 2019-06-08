Сетьен может возглавить «Шахтер» - Советский спорт
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08 июня 2019 13:40ФутболСпирин Дмитрий

Сетьен может возглавить «Шахтер»

Кике Сетьен может продолжить карьеру на Украине.

Испанский специалист является основным претендентом на пост главного тренера «Шахтера», сообщает Marca со ссылкой на португальского журналиста Бруно Андраде.

Последним клубом 60-летнего Сетьена был «Бетис». В завершившемся сезоне команда финишировала на 10-м месте в чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека расторг контракт с клубом, чтобы возглавить «Рому».

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