Сетьен может возглавить «Шахтер»

Испанский специалист является основным претендентом на пост главного тренера «Шахтера», сообщает Marca со ссылкой на португальского журналиста Бруно Андраде.
Последним клубом 60-летнего Сетьена был «Бетис». В завершившемся сезоне команда финишировала на 10-м месте в чемпионате Испании.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека расторг контракт с клубом, чтобы возглавить «Рому».
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