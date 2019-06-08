Бакайоко хочет остаться в «Челси» - Советский спорт
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08 июня 2019 13:40ФутболЛипкин Антон

Бакайоко хочет остаться в «Челси»

Француз провел сезон в аренде в «Милане».

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко рассчитывает остаться игроком «синих», сообщает France Football.

В завершившемся сезоне 24-летний француз выступал на правах аренды за «Милан» и провел за команду 42 матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

«Есть несколько сильных клубов, которые проявляют интерес, но мы отдаем приоритет «Челси», – заявил брат и агент игрока Абдулайе Бакайоко. – Мы знаем, что будет Лига чемпионов и рассчитываем на стабильность».

Напомним, Бакайоко подписал пятилетний контракт с «Челси» в 2017 году. Клуб приобрел его у «Монако» за 40 миллионов евро.

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