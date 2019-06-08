Буффон может вернуться в «Парму»

41-летний вратарь стал этим летом свободным агентом, но не хочет завершать карьеру. Прошедший сезон Джанлуиджи провел в составе «ПСЖ».
Буффон присоединился к «Парме» в 13 лет, а в 17 дебютировал за основную команду, проведя в ней пять лет. Сейчас Буффон готов вернуться в команду и провести в ней полноценный сезон.
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