Буффон может вернуться в «Парму» - Советский спорт
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08 июня 2019 14:02ФутболСпирин Дмитрий

Буффон может вернуться в «Парму»

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон может подписать контракт с «Пармой».

41-летний вратарь стал этим летом свободным агентом, но не хочет завершать карьеру. Прошедший сезон Джанлуиджи провел в составе «ПСЖ».

Буффон присоединился к «Парме» в 13 лет, а в 17 дебютировал за основную команду, проведя в ней пять лет. Сейчас Буффон готов вернуться в команду и провести в ней полноценный сезон.

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