Бэйл не намерен уходить из «Реала»

В личной беседе с руководством, на которой валлиец настоял, он заявил, что не планирует уходить из команды этим летом и не будет рассматривать предложения от других клубов.
На данный момент у «Реала» нет предложений по Бэйлу.
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