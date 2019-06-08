Бэйл не намерен уходить из «Реала» Вингер «Реала» Гарет Бэйл намерен остаться в королевском клубе.

В личной беседе с руководством, на которой валлиец настоял, он заявил, что не планирует уходить из команды этим летом и не будет рассматривать предложения от других клубов.

На данный момент у «Реала» нет предложений по Бэйлу.