Бэйл не намерен уходить из «Реала» - Советский спорт
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08 июня 2019 15:08ФутболСпирин Дмитрий

Бэйл не намерен уходить из «Реала»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл намерен остаться в королевском клубе.

В личной беседе с руководством, на которой валлиец настоял, он заявил, что не планирует уходить из команды этим летом и не будет рассматривать предложения от других клубов.

На данный момент у «Реала» нет предложений по Бэйлу.

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