Полузащитник «Ньюкасла» отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»

«Я очень польщен тем, что мое имя даже упоминается в этих разговорах, но, как уже говорил, я сосредоточен на выступлениях «Ньюкасл», пытаются прийти в форму и вернуться в команду», - приводит слова Лонгстаффа Goal.com со ссылкой на NUFCTV.
Напомним, что «Манчестер Юнайтед» предлагал «Ньюкаслу» 25 миллионов за трансфер Лонгстаффа.
Добавим, что 21-летний хавбек провел 26 матчей за «Ньюкасл», забив три мяча и сделав шесть голевых передач.
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