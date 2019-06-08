Полузащитник «Ньюкасла» отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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08 июня 2019 18:30Футбол

Полузащитник «Ньюкасла» отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Ньюкасла» Шон Лонгстафф отказался от предложения перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Я очень польщен тем, что мое имя даже упоминается в этих разговорах, но, как уже говорил, я сосредоточен на выступлениях «Ньюкасл», пытаются прийти в форму и вернуться в команду», - приводит слова Лонгстаффа Goal.com со ссылкой на NUFCTV.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» предлагал «Ньюкаслу» 25 миллионов за трансфер Лонгстаффа.

Добавим, что 21-летний хавбек провел 26 матчей за «Ньюкасл», забив три мяча и сделав шесть голевых передач.

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