Валерий Газзаев: Не торопился бы говорить, что Суперлига действительно будет

Победитель Кубка УЕФА Валерий Газзаев, комментируя новости о возможно реформе еврокубков, отметил, что не верит в создание в единой Суперлиги для топ-клубов.
– Да, есть идея создания Суперлиги из ведущих клубов европейского футбола, но я бы не торопился говорить о том, что это действительно будет. Реформирование Лиги чемпионов связано именно с тем, что команды хотят увеличить финансовые доходы и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы.
Российским клубам надо стабильно выступать в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, чтобы быть в тренде. Потому что Суперлига будет состоять из тех команд, которые финансово обеспечены, у которых есть приток болельщиков, и которые популярны не только на национальном, но и на европейском уровне, – приводит слова Газзаева Sport24.
Отметим, что идея создания Суперлиги появилась не позже 2001 года. Тогда она называлась G-14.
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