Влашич желает остаться в ЦСКА

Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич, который в сезоне-2018/19 выступал на правах аренды в ЦСКА, готов остаться в московском клубе.
– Николе известно об интересе ЦСКА выкупить его трансфер. Он благодарен клубу за это. Николе здесь хорошо, он настроен позитивно, но принадлежит «Эвертону». Посмотрим, как пойдет. Есть ли шанс, что он останется в Москве? Да, – сказал агент футболиста Тончи Мартич в интервью Liverpoolecho.
В нынешнем сезоне на счету 21-летнего игрока восемь мячей и семь голевых передач в 31 матче за ЦСКА во всех турнирах.
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