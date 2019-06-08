«Наполи» хочет подписать Икарди, но не желает отдавать за него Зелиньски - Советский спорт
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08 июня 2019 21:39Футбол

«Наполи» хочет подписать Икарди, но не желает отдавать за него Зелиньски

Руководство» «Наполи» рассчитывает летом подписать контракт с нападающим «Интера» Мауро Икарди.

Как сообщает Calciomercato, президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис является давним поклонником аргентинского форварда, и хотел бы на следующий сезон видеть его в своей команде.

«Интер», как отмечает издание, не против отпустить 26-летнего нападающего, но требует в замен двух полузащитников Петра Зелиньски и Фабиана Руиса. В «Наполи» же считают подобные запросы чрезмерными, особенно учитывая тот факт, что по информации СМИ, новый главный тренер «Интера» Антонио Конте не рассчитывает на аргентинца в новом сезоне.

Ранее сообщалось, что Икарди может перейти в «Рому».

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