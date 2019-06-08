Дзюба обошел в списке бомбардиров сборной России Карпина и Аршавина Капитан сборной России Артем Дзюба вышел на четвертое место по количеству забитых мячей за национальную команду.

Напомним, что в субботу, 8 июня, в матче против Сан-Марино (9:0) Дзюба забил четыре мяча. Теперь на счету форварда 20 голов в матчах за сборную.

Таким образом, Дзюба по этому показателю он обошел нападающего Андрея Аршавина и полузащитник Валерия Карпина, забивших по 17 мячей за национальную команду, и вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров сборной России, уступаю идущему на третье строчке форварду Роману Павлюченко один гол.

Добавим, что больше Дзюбы за сборную России забили также Александр Кержаков (30) и Владимир Бесчастных (26).