Станислав Черчесов: Через два дня игра с командой другого уровня

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Сан-Марино (9:0) отметил, следующий соперник – Кипр – команда совсем другого уровня.
– Поздравил команду с победой, подобрали правильные слова. Через два дня игра с командой другого уровня, турнир идет, у каждого есть стратегия и тактика. Понятно, в Нижнем Новгороде хотим показать качественный футбол, но соперник будет другого уровня, надо принять правильные решения по тактике, составу.
Дзюба как капитан и игрок выполнил те задания, которые мы его просили. Сегодняшний матч он может записать себе в актив, но были кое-какие нюансы, мы это проанализируем и обсудим, – приводит «Р-Спорт» слова Черчесова.
Матч Россия – Кипр состоится 11 июня.
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