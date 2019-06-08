Станислав Черчесов: Через два дня игра с командой другого уровня Дзюба забил четыре мяча, а вся сборная – девять.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Сан-Марино (9:0) отметил, следующий соперник – Кипр – команда совсем другого уровня.

– Поздравил команду с победой, подобрали правильные слова. Через два дня игра с командой другого уровня, турнир идет, у каждого есть стратегия и тактика. Понятно, в Нижнем Новгороде хотим показать качественный футбол, но соперник будет другого уровня, надо принять правильные решения по тактике, составу.

Дзюба как капитан и игрок выполнил те задания, которые мы его просили. Сегодняшний матч он может записать себе в актив, но были кое-какие нюансы, мы это проанализируем и обсудим, – приводит «Р-Спорт» слова Черчесова.

Матч Россия – Кипр состоится 11 июня.