«Манчестер Юнайтед» предложил «Наполи» 95 миллионов евро за трансфер Кулибали «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток заполучить защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

По информации Corriere dello Sport, манкунианцы предложили за центрального защитника «Наполи» 84 миллиона фунтов (€ 94,32 млн.).

Ранее сообщалось, что летом 2020 года отступные в контракте 27-летнего футболиста составят 150 млн евро. При этом главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти заявил, что клуб не хочет расставаться с игроком.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность трансфера Кулибали как альтернативу защитнику «Аякса» Матейсу де Лигту, на которого также претендуют «Барселона» и «ПСЖ».

За пять сезонов в серии А 27-летний сенегалец сыграл за «Наполи» в 212 матчах, забил десять голов и сделал шесть результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года, а сумма отступных, прописанная в соглашении, составляет 150 миллионов евро.