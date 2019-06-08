«Манчестер Юнайтед» предложил «Наполи» 95 миллионов евро за трансфер Кулибали

По информации Corriere dello Sport, манкунианцы предложили за центрального защитника «Наполи» 84 миллиона фунтов (€ 94,32 млн.).
Ранее сообщалось, что летом 2020 года отступные в контракте 27-летнего футболиста составят 150 млн евро. При этом главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти заявил, что клуб не хочет расставаться с игроком.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность трансфера Кулибали как альтернативу защитнику «Аякса» Матейсу де Лигту, на которого также претендуют «Барселона» и «ПСЖ».
За пять сезонов в серии А 27-летний сенегалец сыграл за «Наполи» в 212 матчах, забил десять голов и сделал шесть результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года, а сумма отступных, прописанная в соглашении, составляет 150 миллионов евро.
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