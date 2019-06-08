Дзюба изменил мнение о Саранске

Нападающий сборной России Артем Дзюба поблагодарил болельщиков из Саранска, где проходил матч отборочного этапа чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино (9:0).
– Замечательная атмосфера сегодня была. До этого было мнение, что в Саранске не любят футбол, но приношу свои извинения жителям. Рады, что болельщикам сделали праздник. Дальше уже будет подготовка к Кипру, – приводит «Р-Спорт» слова Дзюбы.
Матч с Кипром состоится 11 июня в Нижнем Новгороде.
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