Рональд Куман: Мы победили Францию, Германию, Англию, было бы здорово обыграть и Португалию

- Если вспомнить весь турнир: мы были в группе с Францией и Германией, и никто не ожидал, что мы займем первое место. Теперь мы в финале. Мы победили Францию, Германию, Англию... Было бы здорово победить и Португалию в финале на ее территории.
Мы должны показать свою лучшую игру, чтобы создавать моменты и забивать голы. Это финал, и здесь все возможно, - приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.
Напомним, что финал Лиги наций пройдет в воскресенье, 9 июня, на стадионе «Драгау» в Порту и начнется в 21:45 по московскому времени.
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