Дом Мораты в Испании ограбили вооруженные люди - Советский спорт
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09 июня 2019 08:06ФутболСпирин Дмитрий

Дом Мораты в Испании ограбили вооруженные люди

В дом нападающего сборной Испании Альваро Мораты ворвались грабители, сообщает Marca.

Вооруженные люди проникли в дом испанца, когда он принимал участие в матче национальной команды против сборной Фарерских островов (4:1). В момент ограбления в доме находились супруга Мораты и их сыновья. Грабители похитили ценные вещи и скрылись. Никто из семьи Мораты не пострадал.

Полиция оперативно прибыла на место преступления, но задержать нападавших не удалось. По данному делу начато следствие.

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