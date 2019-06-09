Дом Мораты в Испании ограбили вооруженные люди

Вооруженные люди проникли в дом испанца, когда он принимал участие в матче национальной команды против сборной Фарерских островов (4:1). В момент ограбления в доме находились супруга Мораты и их сыновья. Грабители похитили ценные вещи и скрылись. Никто из семьи Мораты не пострадал.
Полиция оперативно прибыла на место преступления, но задержать нападавших не удалось. По данному делу начато следствие.
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