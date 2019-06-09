Рональд Куман: Играть в финале Лиги наций - это удовольствие - Советский спорт
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09 июня 2019 10:02ФутболСпирин Дмитрий

Рональд Куман: Играть в финале Лиги наций - это удовольствие

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман поделился ожиданиями от финала Лиги наций

«Если вспомнить весь турнир: мы были в группе с Францией и Германией, и никто не ожидал, что мы займем первое место. Теперь мы в финале. Играть в финале – это удовольствие, а не давление.

Мы победили Францию, Германию, Англию... Было бы здорово победить и Португалию в финале на ее территории.

У нас есть план, и у Португалии тоже будет план. Они сильны в защите и играют дома, что для них тоже важно. Мы должны показать свою лучшую игру, чтобы создавать моменты и забивать голы», - цитирует Кумана официальный сайт УЕФА.

Финальный матч Лиги наций Португалия - Голландия состоится 9 июня. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

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