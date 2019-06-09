Роман Шаронов: Бердыев поменял мое отношение к футболу - Советский спорт
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09 июня 2019 11:03ФутболСпирин Дмитрий

Роман Шаронов: Бердыев поменял мое отношение к футболу

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал свое назначение.

«Когда я был игроком, даже не задумывался о том, чтобы стать тренером. Это две совершенно разные профессии. С руководством мы больше говорили о комплектовании команды, об игроках, кого я вижу в составе.

Мне нравится комбинационный футбол, но отталкиваться надо от качеств игроков. Основная схема – 4-3-3, но в футболе главное не схема, все зависит от игроков, от того, как они выстроены.

Курбан Бекиевич сыграл колоссальную роль в моей жизни. Он сделал из меня игрока и поменял мое отношение к футболу», - рассказал Шаронов.

Напомним, «Рубин» занял 11-е место в чемпионате России-2018/19. По окончании сезона главный тренер Курбан Бердыев покинул команду.

В 2008 и 2009 годах Роман Шаронов становился чемпионом страны в казанской команде под руководством Бердыева.

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