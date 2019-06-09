Гризманн может перейти в «ПСЖ», Кавани станет частью сделки Нападающий Антуан Гризманн может перейти из «Атлетико» в «ПСЖ».

По информации Goal.com, Гризманн может стать игроком «ПСЖ», а в обратном направлении проследует нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани.

Долгое время фаворитом в борьбе за Гризманна считается «Барселона».Ранее сообщалось, что главный тренер команды Эрнесто Вальверде заинтересован в приобретении игрока за 120 миллионов евро, однако не все лидеры «Барсы» хотели бы видеть француза в своем коллективе.

В 2018 году Антуан Гризманн стал чемпионом мира в составе сборной Франции.