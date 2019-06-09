Гризманн может перейти в «ПСЖ», Кавани станет частью сделки

По информации Goal.com, Гризманн может стать игроком «ПСЖ», а в обратном направлении проследует нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани.
Долгое время фаворитом в борьбе за Гризманна считается «Барселона».Ранее сообщалось, что главный тренер команды Эрнесто Вальверде заинтересован в приобретении игрока за 120 миллионов евро, однако не все лидеры «Барсы» хотели бы видеть француза в своем коллективе.
В 2018 году Антуан Гризманн стал чемпионом мира в составе сборной Франции.
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