Как сообщает Mirror, все попытки мадридского клуба избавится в летнее трансферное окно от 29-летнего форварда, однако и «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» отклонили предложение испанцев о покупке Бэйла за 75 миллионов фунтов. Также «манкунианцы» отвергли предложение «Реала» об обмене валлийца на полузащитника Поля Погба.
Однако, по информации британского издания, «Манчестер Юнайтед» готов взять Бэйла в аренду, с возможностью продления соглашения еще на год. При этом «красные дьяволы» готовы даже заплатить за аренду нападающего.
Как отмечается, подобная сделка поможет «красным дьяволам» сэкономить финансы на другие летние трансферы, а «Реалу» высвободить в следующие два года порядка 50 миллионов фунтов.
Добавим, что ранее стало известно, что в личной беседе с руководством, на которой валлиец настоял, Бэйл заявил о своем нежелании уходить из испанской команды этим летом.
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