Моуринью готов заменить Бенитеса в «Ньюкасле» в случае смены владельца клуба - Советский спорт
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09 июня 2019 13:17Футбол

Моуринью готов заменить Бенитеса в «Ньюкасле» в случае смены владельца клуба

Португальский специалист Жозе Моуринью может продолжить стать главным тренером «Ньюкасла».

По информации Mirror, 56-летний португалец может быть заинтересован в работе с «Ньюкасле»​, в случае его продажи. Новым владельцем «Ньюкасла» может стать шейх Халид бин Султан бен Заид Аль Нахайян, предложивший за команду 350 миллионов фунтов.

Несмотря на то, что пока нынешний владелец «Ньюкасла» Майк Эшли отвергает все варианты продажи клуба, газета считает, что Моуринью будет не против заменить Рафаэля Бенитеса на посту главного тренера команды.

Как отмечается, прошлым летом в одном из интервью Моуринью рассказал, что будет не против возглавить клуб, который не входит в элиту, но потенциально сможет пороться за победу в чемпионат и, что «Ньюкасл» вполне соответствует этому.

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