«Барселона» готова продать Дембеле из-за его опоздания на тренировку - Советский спорт
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09 июня 2019 13:40ФутболСпирин Дмитрий

«Барселона» готова продать Дембеле из-за его опоздания на тренировку

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле снова нарушил дисциплину.

22-летний француз опоздал на тренировку на позапрошлой неделе, которой каталонцы проиграли «Валенсии» в финале Кубка Испании (1:2), сообщает As.

Объясняя опоздание, Дембеле сказал, что у него было разрешение, так как он занимался индивидуально с физиотерапевтом. Однако, на самом деле, расписание в тот день было одинаковым для всех футболистов.

«Барселоне» не нравится такое поведение Дембеле. Несколько дней назад клуб сообщил окружению француза, что если игрок не изменит своего отношения к работе, его выставят на трансфер.

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