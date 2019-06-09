«Барселона» готова продать Дембеле из-за его опоздания на тренировку Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле снова нарушил дисциплину.

22-летний француз опоздал на тренировку на позапрошлой неделе, которой каталонцы проиграли «Валенсии» в финале Кубка Испании (1:2), сообщает As.

Объясняя опоздание, Дембеле сказал, что у него было разрешение, так как он занимался индивидуально с физиотерапевтом. Однако, на самом деле, расписание в тот день было одинаковым для всех футболистов.

«Барселоне» не нравится такое поведение Дембеле. Несколько дней назад клуб сообщил окружению француза, что если игрок не изменит своего отношения к работе, его выставят на трансфер.