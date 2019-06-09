Уэйн Руни: Сульшеру надо попытаться создать команду, а не тратить миллионы

- Первое что должен сделать Оле - попытаться создать команду. Не думаю, что покупка одного или двух игроков на сумму более 100 миллионов фунтов действительно поможет команде. Считаю, что ему стоит попытаться привлечь в команду игроков пять-шесть, которые потенциально смогут усилить игру, но на них не придется тратить 120-130 миллионов.
Можно привезти Роналду, Рамоса, Месси или Бэйла, например, и это будет стоить вам 300 - 350 миллионов фунтов, что вы получите за что? Может быть, два года от Роналду, пару лет от Рамоса, и тогда вы списали эти деньги..., - приводит слова Руни Goal.com со ссылкой на BBC Radio Five Live’s.
Напомним, что «Манчестер Юнайтед» намерен серьезно усилиться в летнее межсезонье, среди потенциальных новичков команды значатся Гарет Бэйл, Бруну Фернандеш, Джанлуиджи Доннарумма, Райан Сессеньон, Николя Пепе, Гарри Магуайр, Юри Тилеманс, Мауро Икарди и Калиду Кулибали.
Тарасенко в шаге от Кубка Стэнли: «Сент-Луис» повел в серии 3-2«Сент-Луис» выиграл ключевой матч серии. «Бостон» был фаворитом в пятом поединке. Счет в серии: 3-2 в пользу «Блюз». На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного. Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. 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