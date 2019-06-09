Уэйн Руни: Сульшеру надо попытаться создать команду, а не тратить миллионы Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» считает, что главному тренеру «манкунианцев» Оле-Гуннару Сульшеру не стоит разбрасываться миллионами на трансферном рынке.

- Первое что должен сделать Оле - попытаться создать команду. Не думаю, что покупка одного или двух игроков на сумму более 100 миллионов фунтов действительно поможет команде. Считаю, что ему стоит попытаться привлечь в команду игроков пять-шесть, которые потенциально смогут усилить игру, но на них не придется тратить 120-130 миллионов.

Можно привезти Роналду, Рамоса, Месси или Бэйла, например, и это будет стоить вам 300 - 350 миллионов фунтов, что вы получите за что? Может быть, два года от Роналду, пару лет от Рамоса, и тогда вы списали эти деньги..., - приводит слова Руни Goal.com со ссылкой на BBC Radio Five Live’s.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» намерен серьезно усилиться в летнее межсезонье, среди потенциальных новичков команды значатся Гарет Бэйл, Бруну Фернандеш, Джанлуиджи Доннарумма, Райан Сессеньон, Николя Пепе, Гарри Магуайр, Юри Тилеманс, Мауро Икарди и Калиду Кулибали.