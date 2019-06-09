Швейцария – Англия. Стартовые составы команд - Советский спорт
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09 июня 2019 14:53Футбол

Швейцария – Англия. Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы сборных Швейцарии и Англии на матч за третье место Лиги наций УЕФА.

Швейцария: Соммер, Эльведи, Аканджи, Шер, Мбабу, Джака, Фройлер, Родригес, Фернандес, Шакири, Сеферович.

Англия: Пикфорд, Александер-Арнолд, Гомес, Магуайр, Роуз, Дайер, Делф, Алли, Лингард, Стерлинг, Кейн.

Добавим, что встреча состоится сегодня на стадионе «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше (Португалия) и начнется в 16:00 по московскому времени.

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