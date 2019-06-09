Швейцария – Англия. Стартовые составы команд

Швейцария: Соммер, Эльведи, Аканджи, Шер, Мбабу, Джака, Фройлер, Родригес, Фернандес, Шакири, Сеферович.
Англия: Пикфорд, Александер-Арнолд, Гомес, Магуайр, Роуз, Дайер, Делф, Алли, Лингард, Стерлинг, Кейн.
Добавим, что встреча состоится сегодня на стадионе «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше (Португалия) и начнется в 16:00 по московскому времени.
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