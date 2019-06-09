«Ювентус» готов заплатить за Милинковича-Савича 100 миллионов евро - Советский спорт
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09 июня 2019 15:26Футбол

«Ювентус» готов заплатить за Милинковича-Савича 100 миллионов евро

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в «Ювентусе».

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Football Italia, руководство «Ювентуса» готово заплатить за трансфер хавбека 100 миллионов евро и включить в соглашение полузащитника Леонардо Спинаццолу и защитника Кристиана Ромеро.

По информации Sky Sport Italia, сербский полузащитник ранее дал предварительное согласие на переход в туринскую команду.

Напомним, что Милинкович-Савич перешел «Лацио» из «Генка» летом 2015 года за 18 миллионов евро. С тех пор он провел 162 встречи за клуб и записал на свой счет 31 забитый мяч и 23 результативные передачи.

Отметим, что в октябре прошлого года сербский полузащитник подписал с римским клубом пятилетний контракт. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 75 миллионов евро.

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