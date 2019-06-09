Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, назвала его наркоманом - Советский спорт
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09 июня 2019 15:33Футбол

Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, назвала его наркоманом

В Сети появились отрывки из переписки модели Нажилы Триндади, обвинившей нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в изнасиловании, со своим адвокатом.

«Он ударил меня и даже сфотографировал мою избитую задницу. Должно быть, похвастаться перед друзьями. Он избил и изнасиловал меня. Неймар был пьяным и обкуренным, он сам говорит об этом в сообщениях. Он наркоман, жестокий человек», - приводит слова модели «Газета.Ru» со ссылкой на испанское издание Marca.

Как отмечает издание, модель считает, что футболист должен сидеть в тюрьме, так как он является угрозой для общества.

Напомним, что заявление о возможном преступлении было подано в 31 мая. По словам потерпевшей, Неймар изнасиловал ее 15 мая в Париже, куда она приехала после знакомства с футболистом через Instagram.

На данный момент Неймар восстанавливается после травмы голеностопа, полученной в товарищеском матче между сборными Бразилии и Катара. Врачи французского «ПСЖ», прилетевшие в Бразилию для обследования нападающего Неймара, заявили, что форварду понадобиться минимум четыре недели для полного восстановления.

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