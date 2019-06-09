Рондон близок к переходу в «Фенербахче» Нападающий «Вест Бромвича» Саломон Рондон близок к переходу в «Фенербахче».

Как сообщает издание Aksam, Рондона не устроило предложение «Ньюкасла», и теперь велика вероятность, что 29-летний форвард продолжит карьеру в турецком клубе.

Отмечается, что зарплата Рондона в «Фенербахче» может оставить 3-4 миллиона евро за сезон, а подъемные за подписание контракта и различные бонусы, помогут убедить игрока присоединиться к турецкой команде.

Ранее сообщалось, что «Фенербахе» уже общалось с агентом венесуэльского форварда «Вест Бромвича» с целью обсуждения деталей личного контракта.

Напомним, что у «Ньюкасла» закончился срок арендного соглашения с «Вест Бромвичем», но оставалось приоритетное право на выкуп 29-летнего нападающего за 16,5 миллионов фунтов. В переходе венесуэльца также был заинтересован «Вулверхэмптон».

Добавим, что в завершившемся чемпионате Англии Рондон провел 32 матча за «Ньюкасл», записав на свой счет 11 голов и 8 результативных передач.