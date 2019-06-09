«Ньюкасл» готов летом продать пять игроков основной команды

В «Бостоне» объявилась девочка под номером 55 Американский форвард «Брюинз» Ноэль Аккьяри симуляцией в решающий момент матча предал партнеров и команду.

«Спартак» – это война. Почему скоро Кононова погонят в шею Отар Кушанашвили со свойственными ему полемическим задором объясняет, что происходит у красно-белых. В команде и в сознании.

Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеру Четырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.

Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сета В полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантов Последний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.

Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянки Первая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.

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Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайна Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом.

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Втроем – в третий круг. Хачанов, Блинкова и Александрова вышли в 1/16 финала В пятый день Открытого чемпионата Франции на корты Парижа вышло четверо россиян. И трое добились побед.

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Не сузить бы мастерство! Мнения экспертов о переходе на канадские коробки На конгрессе ИИХФ президент этой организации Рене Фазель объявил, что ЧМ-2020 в Швейцарии пройдет на площадках канадского формата – 60x26 метров.