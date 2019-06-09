«Ньюкасл» готов летом продать пять игроков основной команды - Советский спорт
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09 июня 2019 16:57Футбол

«Ньюкасл» готов летом продать пять игроков основной команды

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес готов расстаться с пятью игроками основной команды.

По информации Sky Sports, «Ньюкасл» намерен продать полузащитника Джонджо Шелви, чтобы высвободить средства на покупку новых игроков

Помимо этого, по информации издания, главный тренер «Ньюкасла» готов продать опорного полузащитник Айзака Хейдена, если сумма трансфера превысит 15 миллионов фунтов.

Также будут выставлены на продажу защитники Киран Кларк и Хавьер Манкильо и полузащитник Якоб Мерфи.

Напомним, что при продлении контракта Бенитес потребовал от руководства «Ньюкасла» гарантий, что сумма на летние трансферы составит порядка 100 миллион фунтов, но получил отказ.

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