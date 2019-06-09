Сын Зидана и Лунин могут летом покинуть «Реал» Вратарь «Реала» Лука Зидан может покинуть мадридский клуб этим летом.

Как сообщает Football Espana, несмотря на то, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан хотел бы оставить своего сына в команде, голкипер скорее всего покинет клуб и на правах аренды продолжить выступать за одну из команд испанской примеры.

Отмечается, что украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин также может этим летом покинуть клуб. В переходе голкипера заинтересован «Леганес», за который украинце выступал в прошлом сезоне на правах аренды и который хочет заключить с голкипером полноценный контракт.

Добавим, что Зидан провел одну игру в чемпионате Испании за «Реал» и пропустил два мяча. Лунин, сыграв пять матчей за «Леганес» в Ла Лиге, пропустил пять мячей.