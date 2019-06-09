СМИ: «ПСЖ» предложил Неймару продлить контракт Ранее сообщалось, что игрок может вернуться в «Барселону».

Руководство «ПСЖ» не планирует продавать нападающего сборной Бразилии Неймара.

Как сообщает Telefoot, чемпион Франции уже предложил игроку продлить трудовое соглашение на один год. Отмечается, что форвард решил взять паузу, чтобы обдумать этот вариант.

Согласно источнику, Неймар больше не чувствует себя счастливым в Париже и задумался о трансфере в летнее межсезонье. Также его беспокоят возможный уход из клуба спортивного директора Антеро Энрике и недостаток популярности в лиге 1.

Добавим, что из-за травмы 27-летний футболист не сыграет за национальную команду на домашнем Кубке Америки.