«Кайрат» предлагает работу Точилину - Советский спорт
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09 июня 2019 18:20ФутболКоноплев Александр

«Кайрат» предлагает работу Точилину

Обладателя Кубка России ждут в Казахстане.

Россиянин Александр Точилин может возглавить казахстанский «Кайрат», утверждает «Чемпионат».

В июле 2015 года Точилин возглавил петербургское «Динамо». В 2018 году он вывел клуб в второго дивизиона в первый. После переезда команды в Сочи Точилин вывел клуб в премьер-лигу.

На данный момент «Кайрат» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана. Команду тренирует белорус Алексей Шпилевский.

Точилин – обладатель Кубка России–1994/95.

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