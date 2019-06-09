«Кайрат» предлагает работу Точилину

Россиянин Александр Точилин может возглавить казахстанский «Кайрат», утверждает «Чемпионат».
В июле 2015 года Точилин возглавил петербургское «Динамо». В 2018 году он вывел клуб в второго дивизиона в первый. После переезда команды в Сочи Точилин вывел клуб в премьер-лигу.
На данный момент «Кайрат» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана. Команду тренирует белорус Алексей Шпилевский.
Точилин – обладатель Кубка России–1994/95.
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