Фабрегас пошутил над Головиным после матча сборных России и Сан-Марино - Советский спорт
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09 июня 2019 18:27ФутболГичунцев Артур

Фабрегас пошутил над Головиным после матча сборных России и Сан-Марино

Встреча прошла накануне, 8 июня.

Хавбек сборной России Александр Головин оставил запись в своем Instagram после победы над командой Сан-Марино (9:0) в рамках квалификации Евро-2020.

«Спасибо за поддержку», – написал российский футболист.

Эту запись прокомментировал партнер Головина по «Монако» – испанский полузащитник Сеск Фабрегас: «Мой приятель, твоя сборная забила 9 голов, а ты не забил ни одного? Давай, Голо».

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