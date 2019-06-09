Фабрегас пошутил над Головиным после матча сборных России и Сан-Марино

Хавбек сборной России Александр Головин оставил запись в своем Instagram после победы над командой Сан-Марино (9:0) в рамках квалификации Евро-2020.
«Спасибо за поддержку», – написал российский футболист.
Эту запись прокомментировал партнер Головина по «Монако» – испанский полузащитник Сеск Фабрегас: «Мой приятель, твоя сборная забила 9 голов, а ты не забил ни одного? Давай, Голо».
11 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Кипра. Начало поединка – 21.45 мск.
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