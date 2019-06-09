Англия в серии пенальти обыграла Швейцарию и заняла третье место в Лиге наций УЕФА - Советский спорт
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09 июня 2019 18:49Футбол

Англия в серии пенальти обыграла Швейцарию и заняла третье место в Лиге наций УЕФА

В Португалии завершился матч за третье место Лиги наций УЕФА между сборными Англии и Швейцарии.

Встреча прошла на стадионе «Афонсу Энрикеш» и завершилась победой англичан в серии пенальти со счетом 6:5.

Добавим, что в финале турнира между собой сыграют команды Португалии и Голландии. Встреча состоится на стадионе «Драгау» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Лига наций УЕФА
Матч за 3-е место

Швейцария – Англия - 0:1 (0:0, 0:0, 5:6 пен.)

Швейцария: Зоммер, Шер, Аканджи, Родригес (Дрмич, 87), Эльведи, Фернандеш (Закария, 61), Фройлер, Шакири (Цубер, 65), Джака, Мбабу, Сеферович (Окафор, 113).

Англия: Пикфорд, Магуайр, Гомес, Роуз (Уокер, 70), Делф (Баркли, 105), Алли, Лингард (Санчо, 105), Стерлинг, Дайер, Александер-Арнолд, Кейн (Уилсон, 75).

Предупреждения: Роуз (23), Лингард (27), Джака (116).

Серия пенальти: 0:1 - Магуайр, 1:1 - Цубер, 1:2 - Баркли, 2:2 - Джака, 2:3 - Санчо, 3:3 - Аканджи, 3:4 - Стерлинг, 4:4 - Мбабу, 4:5 - Пикфорд , 5:5 - Шер, 5:6 – Дайер, 5:6 - Дрмич.

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