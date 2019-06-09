Пикфорд – первый вратарь сборной Англии, забивший в серии послематчевых пенальти

Одним из главных героев этой встречи стал голкипер английской команды Джордан Пикфорд, отразивший 11-метровый удар Йосипа Дрмича, а также забивший сам.

Таким образом, Пикфорд стал первым вратарем в истории сборной Англии, исполнившим и забившим пенальти в послематчевой серии 11-метровых.