Пикфорд – первый вратарь сборной Англии, забивший в серии послематчевых пенальти

Одним из главных героев этой встречи стал голкипер английской команды Джордан Пикфорд, отразивший 11-метровый удар Йосипа Дрмича, а также забивший сам.
Таким образом, Пикфорд стал первым вратарем в истории сборной Англии, исполнившим и забившим пенальти в послематчевой серии 11-метровых.
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