Футболистки сборной Бразилии побили несколько рекордов чемпионатов мира - Советский спорт
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09 июня 2019 19:59ФутболКоноплев Александр

Футболистки сборной Бразилии побили несколько рекордов чемпионатов мира

Бразильянки вошли в историю мундиалей.

Сборная Бразилии обыграла Ямайку на женском чемпионате мира со счетом 3:0.

Полузащитница Формиги стала самым возрастной участницей турниров – он вышла на поле в 41 год и 98 дней.

Нападающая Кристиане забила в этой встрече три мяча и стала первой, кто оформлял хет-трики трех на чемпионатах мира. Ранее ей это удавалось в 2007 году в Китае и в 2011 в Экваториальной Гвинее.

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