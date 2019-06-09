Футболистки сборной Бразилии побили несколько рекордов чемпионатов мира

Сборная Бразилии обыграла Ямайку на женском чемпионате мира со счетом 3:0.
Полузащитница Формиги стала самым возрастной участницей турниров – он вышла на поле в 41 год и 98 дней.
Нападающая Кристиане забила в этой встрече три мяча и стала первой, кто оформлял хет-трики трех на чемпионатах мира. Ранее ей это удавалось в 2007 году в Китае и в 2011 в Экваториальной Гвинее.
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