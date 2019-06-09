Сборные Португалии и Голландии объявили составы на финал Лиги наций

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Голландии на финал Лиги наций.
Португалия: Патрисиу, Семеду, Фонте, Диаш, Геррейру, Данилу, Карвалью, Фернандеш, Силва, Гуэдеш, Роналду.
Нидерланды: Силлессен, Думфрис, ван Дейк, де Лигт, Блинд, де Рон, де Йонг, Вейналдум, Бабел, Бергвейн, Депай.
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