Агент Жамалетдинова сообщил, что следующий сезон игрок проведет в «Лехе» - Советский спорт
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09 июня 2019 21:31ФутболГичунцев Артур

Агент Жамалетдинова сообщил, что следующий сезон игрок проведет в «Лехе»

Права на полузащитника принадлежат московскому ЦСКА.

Александр Маньяков, агент Тимура Жамалетдинова, сообщил о договоренности по продолжению аренды в польском «Лехе».

«Я разговаривал с ним в конце сезона и он сказал, что был бы рад остаться в «Лехе» еще на какое-то время. Сразу выйдя на руководителей ЦСКА, я нашел полное понимание вопроса. В клубе работают здравомыслящие люди, тонко чувствующие конъюнктуру рынка и понимающие, что для дальнейшего развития игрокам нужно давать шанс поиграть в Европе. Это закалит Тимура как человека, во всех смыслах. И в бытовом плане и футбольном.

«Лех» думал, прикидывал варианты. И оказался готов на еще одну аренду. Но нужно обговорить некоторые детали. Представители ЦСКА уже внесли свои коррективы в трансферный контракт. Переговоры на финишной прямой и, думаю, на следующей неделе, должны завершиться.

Жамалетдинов проведет еще один сезон в «Лехе». Надеюсь, он проявит себя должным образом. И после или вернется в Россию или продолжит карьеру в Польше, потому что у «Леха» будет первоочередное право выкупа. Через год Тимур может превратиться в настоящего таргетмена. Я на это очень рассчитываю и желаю Жамалетдинову всяческих успехов», – написал Маньяков в своем Telegram-канале.

В минувшем сезоне 22-летний игрок провел за основу «Леха» 7 матчей и забил один гол. Также он отыграл два поединка за вторую команду и забил один мяч.

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