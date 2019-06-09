Агент Жамалетдинова сообщил, что следующий сезон игрок проведет в «Лехе» Права на полузащитника принадлежат московскому ЦСКА.

Александр Маньяков, агент Тимура Жамалетдинова, сообщил о договоренности по продолжению аренды в польском «Лехе».

«Я разговаривал с ним в конце сезона и он сказал, что был бы рад остаться в «Лехе» еще на какое-то время. Сразу выйдя на руководителей ЦСКА, я нашел полное понимание вопроса. В клубе работают здравомыслящие люди, тонко чувствующие конъюнктуру рынка и понимающие, что для дальнейшего развития игрокам нужно давать шанс поиграть в Европе. Это закалит Тимура как человека, во всех смыслах. И в бытовом плане и футбольном.

«Лех» думал, прикидывал варианты. И оказался готов на еще одну аренду. Но нужно обговорить некоторые детали. Представители ЦСКА уже внесли свои коррективы в трансферный контракт. Переговоры на финишной прямой и, думаю, на следующей неделе, должны завершиться.

Жамалетдинов проведет еще один сезон в «Лехе». Надеюсь, он проявит себя должным образом. И после или вернется в Россию или продолжит карьеру в Польше, потому что у «Леха» будет первоочередное право выкупа. Через год Тимур может превратиться в настоящего таргетмена. Я на это очень рассчитываю и желаю Жамалетдинову всяческих успехов», – написал Маньяков в своем Telegram-канале.

В минувшем сезоне 22-летний игрок провел за основу «Леха» 7 матчей и забил один гол. Также он отыграл два поединка за вторую команду и забил один мяч.