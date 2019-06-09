Рондон стал лучшим бомбардиром сборной Венесуэлы Рондон опередил экс-игрока «Боруссии» (М).

Венесуэльский нападающий Саломон Рондон сделал дубль в товарищеском матче с США. Это его 23-й и 24-й голы за национальную команду – рекорд для сборной Венесуэлы.

Предыдущее лучше достижение принадлежало Джанкарло Мальдонадо и Хуану Аронго.

Рондону для рекорда потребовалось 73 матча.

Нападающий известен по выступлением за «Рубин» и «Зенит».